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Опубліковано військову доктрину Зеленського

Новини » Політика    25.04.2019 - 11:29
Опубліковано військову доктрину Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський обіцяє військовим зарплати на рівні країн НАТО

Майбутній президент України Володимир Зеленський планує керувати силами оборони у відповідності зі стандартами НАТО. Про це йдеться у його військовій доктрині, яку передав НВ його радник з питань безпеки і оборони Іван Апаршин.

У доктрині прописано, що питання безпеки і оборони входять до сфери відповідальності президента, а об'єднане керівництво силами оборони буде здійснюватися за стандартами НАТО. Також Зеленський зобов'язується в короткі терміни перевести органи військового управління на натівські J, G, S - структури.

Посаду начальника Генштабу буде відокремлено від посади Головнокомандувача ЗСУ, Генштаб буде займатися плануванням оборони і стратегічним застосуванням армії, командування видів ЗСУ та окремих родів буде курирувати формування та підготовку військ, а об'єднаний оперативний штаб займеться застосуванням армії.

Пропонується посилити армію резервом постійної готовності і системою територіальної оборони, а командирам і органам управління тактичного та оперативного рівня дати максимальну самостійність в прийнятті рішень щодо відбиття збройної агресії.

Також планується позбавити ЗСУ невластивих функцій. Зокрема, військове майно, яке не використовується за призначенням, передадуть центральним або місцевим органам влади.

Команда Зеленського обіцяє на ділі забезпечити стандарти НАТО щодо розподілу фінансового ресурсу - 50% фінансового ресурсу спрямовуватиметься на утримання ЗСУ, 30% - на переозброєння, 20% - на підготовку військ і сил. Також обіцяють, що контрактники будуть отримувати грошове забезпечення на рівні країн-учасниць НАТО з пріоритетним правом вступу до навчальних закладів, безкоштовною освітою та медичним страхуванням.

Крім того, військовослужбовців забезпечать службово-посадовим житлом. Ті, хто має вислугу більше 20 років, будуть забезпечуватися квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування.

У доктрині зазначено, що армія отримає сучасну зброю, пріоритет буде зроблено на засоби розвідки і зв'язку, протиповітряну оборону та радіоелектронну боротьбу. "Укроборонпром" позбавлять функцій щодо формування військово-технічної політики. Формуванням і реалізацією військово-промислової політики буде займатися новий центральний орган виконавчої влади.

Більшість оборонних закупівель переведуть на електронні майданчики без можливості втручання в процес їх роботи. Ціна буде лише одним із критеріїв визначення переможця.

Нагадаємо, раніше Зеленський на брифінгу завершення голосування на виборах 2019 анонсував кадрові зміни в Генеральному штабі Збройних сил. У той же час він відмовився називати конкретні прізвища, пославшись на домовленості.

 

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