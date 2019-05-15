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Кабмін пропонує переглянути енергетичні угоди з ЄС

Новини » Економіка    15.05.2019 - 13:17
Кабмін пропонує переглянути енергетичні угоди з ЄС
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

До Угоди про асоціацію з ЄС внесуть зміни

Кабінет міністрів України підтримав оновлення енергетичного додатку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив проект рішення Ради асоціації між Україною і ЄС про доповнення до додатку по енергетиці, а також запропонував Верховній раді ратифікувати відповідний законопроект. Зміни покликані забезпечити прозорість тарифної політики, впровадження прозорого ринку видобутку вуглеводнів, що сприятиме інвестиціям у галузь.

Оновлений додаток охоплює всі енергетичні ринки. Зокрема, в області електроенергії передбачено впровадження Директив і Регламентів ЄС, які стосуються умов доступу до мереж для транскордонних перетоків електроенергії, прозорості на оптовому ринку електроенергії та надійності поставок.

Для ринку газу, серед іншого, передбачено запровадження вимог Євросоюзу щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, умов доступу до мереж транспортування, надійності поставок, а також вимог щодо тарифів на транспортування.

На нафтовому ринку України має імплементувати Директиву ЄС про зобов'язання підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та / або нафтопродуктів. Крім цього, в області ядерної енергетики України, зокрема, має впровадити вимоги Євросоюзу щодо захисту від загроз, обумовлених впливом іонізуючого випромінювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в 2020 році запропонує Європейського союзу перегляд Угоди про асоціацію.

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