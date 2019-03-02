ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЗСУ за контрактом служить майже 25 тис. жінок

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 06:59
У ЗСУ за контрактом служить майже 25 тис. жінок
Фото: жінки-військові (facebook.com/UkraineNatoMission)

Загалом у ЗСУ працюють 55 тис. жінок

У Збройних силах України майже 25 тисяч жінок на сьогодні проходять службу за контрактом. Як інформує РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні прес-служби місії України при НАТО

Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах. В цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок.

У місії України при НАТО зазначають, що у 2016 році відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

 

Фото: жінки-військові (facebook.com/UkraineNatoMission)

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, на військову службу з початку 2018 року до лав Збройних сил України прийнято понад 27 тис. контрактників. Зокрема - 1,7 тис. офіцерів.

Додамо, що українські Збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекту Global Firepower.

Порошенко заявив про готовність ЗСУ захищати Україну В Україні за 5 років створено потужний резерв ЗСУ, - Генштаб
Новини України Збройні сили Україниармияженщиныконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся