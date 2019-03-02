У ЗСУ за контрактом служить майже 25 тис. жінок

Фото: жінки-військові (facebook.com/UkraineNatoMission)

Загалом у ЗСУ працюють 55 тис. жінок

У Збройних силах України майже 25 тисяч жінок на сьогодні проходять службу за контрактом. Як інформує РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні прес-служби місії України при НАТО

Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах. В цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок.

У місії України при НАТО зазначають, що у 2016 році відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

Фото: жінки-військові (facebook.com/UkraineNatoMission)

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, на військову службу з початку 2018 року до лав Збройних сил України прийнято понад 27 тис. контрактників. Зокрема - 1,7 тис. офіцерів.

Додамо, що українські Збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекту Global Firepower.