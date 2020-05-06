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Кабмін розблокував фінансування телеканалу АТR

Новини » Політика     06.05.2020 - 16:45
Кабмін розблокував фінансування телеканалу АТR
Фото: студія ATR (з відкритих джерел)

Уряд знайшов гроші для роботи телеканалу

Кабінет міністрів України розблокував фінансування кримськотатарського телеканалу АТR. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні уряд вніс зміни до Порядку використання бюджетних коштів на фінансування підтримки системи державного іномовлення, яке передбачає можливість направлення грошей ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант СВ" для роботи телеканалу АТR.

Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв'язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг по використанню та придбання об'єктів авторського права. Прийнята постанова створить правові передумови для подальшого фінансування телеканалу AТR.

Нагадаємо, що на початку 2020 року ATR опинився на межі закриття через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету. Зокрема, незважаючи на виділені 50 млн гривень, його фінансування було заблоковано.

Президент Володимир Зеленський запевняв, що телеканал зможе продовжити мовлення.

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