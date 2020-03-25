Став відомий склад комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Фото: засідання Кабміну (Telegram)

На сайті Кабміну оприлюднено відповідний проект розпорядження

Кабінет міністрів України опублікував проект розпорядження, у якому визначений склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідне розпорядження №336 від 25 березня оприлюднене на урядовому порталі.

Відповідно до проекту, очолює комісію прем’єр-міністр України, його першим заступником визначено міністра розвитку громад та територій. Крім того, ще два заступники - це міністр внутрішніх справ та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, до складу комісії входять:

міністр Кабінету міністрів України

міністр оборони

міністр закордонних справ

міністр юстиції

міністр фінансів

міністр інфраструктури

міністр енергетики та захисту довкілля

міністр охорони здоров’я

міністр освіти і науки

міністр соціальної політики

заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

голова Держприкордонслужби

голова Держпродспоживслужби

голова Національної поліції

голова CБУ (за згодою)

голова Національного банку (за згодою)

заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МОЗ Ілля Ємець увійшов до складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, сьогодні помер житель Тернопільської області. Всього ж в країні зафіксовано 113 випадків зараження.