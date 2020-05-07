Кабмін розподілив бюджетні кошти на виплатам безробітним

Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. Постанова від 6 травня 2020 р. №337 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, дохідна частина бюджету фонду збільшена до 20,950 млрд грн за рахунок 6 млрд грн з державного бюджету.

Кошти державного бюджету будуть направлені:

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн,

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на поворотній основі - 1,277 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%. Середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).