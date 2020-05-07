Кабмин распределил бюджетные средства на выплаты безработным

Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Постановление от 6 мая 2020 г. №337 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно решению, доходная часть бюджета фонда увеличена до 20,950 млрд грн за счет 6 млрд грн из государственного бюджета.

Средства государственного бюджета будут направлены:

на финансовую помощь Фонду, которая выделена из Фонда борьбы с острой респираторной инфекцией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для выплаты по частичной безработице - 4,723 млрд грн,

на финансовую помощь Фонду, которая выделена из Фонда борьбы с острой респираторной инфекцией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями на возвратной основе - 1,277 млрд грн

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Отметим, согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%. Средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).