ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками

Новини » Політика     31.12.2019 - 10:58
Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Украина)

За словами прем'єра, нелегальні ігрові автомати "починають підіймати голову"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками, оскільки ігрові зали "почали підіймати голову". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За його словами, уряд може ініціювати нові перевірки після нового року.

"Ми це бачимо. Після нового року ми, можливо, повторимо" сеанс переконання ", - сказав Гончарук.

Він також пояснив, що не останню роль в цьому відіграють правоохоронці.

"Хтось якимись табличками позавішував ці вивіски та намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився з місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Як відомо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні.

Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати договір про транзит з "Газпромом" В Україні з квітня запустять програму медгарантій для населення
Новини України Кабінет Міністрів Україниигорный бизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся