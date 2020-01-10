Правоохоронці викрили понад 900 гральних закладів

Фото: нелегальний гральний заклад (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохоронці вилучили понад 11 тисяч одиниць ігрового обладнання

Правоохоронці припинили діяльність понад 900 нелегальних гральних закладів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, прокуратура спільно з правоохоронними органами в рамках протидії незаконному гральному бізнесу припинили діяльність 911 нелегальних закладів. За фактом незаконного грального бізнесу було відкрито понад 400 кримінальних проваджень.

"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області правоохоронці припинили нелегальну діяльність 11 гральних закладів. Ще 217 подібних закладів припинили свою діяльність самостійно. Правоохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, гральні автомати, комп’ютерну техніку, столи для гри у покер, рулетки та інше гральне обладнання.

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пригрозив закладам грального бізнесу новими перевірками. Гончарук зазначав, що уряд може ініціювати нові перевірки після нового року. Також Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.