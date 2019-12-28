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В Донецькій області закрили понад 200 гральних закладів

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 03:47
В Донецькій області закрили понад 200 гральних закладів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поліція припинила діяльність 11 гральних закладів і ще 217 закрилися самі

Правоохоронні органи Донецької області припинили незаконну діяльність 11 закладів грального бізнесу. Ще 217 закладів закрилися самі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Ще 217 подібних закладів припинили свою діяльність самостійно.

Зазначається, що у рамках досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності гральних закладів проведено санкціоновані обшуки. У результаті виявлено та вилучено кошти, отримані від протиправної діяльності, гральні автомати, комп’ютерну техніку, столи для гри у покер, рулетки та інше гральне обладнання.

Окрім того, демонтовані всі рекламні вивіски в установах, які здійснювали незаконний гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Як відомо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Правоохоронці припинили діяльність майже 5300 ігрових закладів та вилучили обладнання на майже 50 мільйонів гривень. Правоохоронці порушили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні.

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