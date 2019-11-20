Україна і ЄС обговорили вдосконалення угоди про асоціацію

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

У 2020 рік збираються пройти всю підготовку до вдосконалення угоди

Під час засідання Комітету асоціації Україна-ЄС сторони провели "вступну" розмову щодо вдосконалення тексту угоди про Асоціацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами заступника міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торгового представника України Тараса Качки, розмова стосувалася тексту угоди.

"Ми вважаємо, що будь-яке оновлення або перегляд - це розвиток Угоди в тих рамках та за принципами, які є зараз. Ми вважаємо, і Європейський союз це підтримує, що мова може йти про еволюцію, а не про якусь докорінну зміну Угоди. В Угоді закладено багато гарних речей, які потрібно просто реалізовувати", - сказав Качка.

Він зауважив, що Україну в роботі над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС цікавлять три головні тематичні блоки.

Перший блок стосується перегляду тарифів, тому що вони основані на переговорах з ЄС, що відбулися у 2006-2007 роках. Другий - стосується оновлення положень про нетарифні бар’єри, так званого "промислового безвізу".

Третій чинник - це розвиток самої угоди, її адаптація до зміни в регуляторних правилах, що відбулися в Євросоюзі. За 10 років, що минули з моменту переговорів, не лише оновилися нормативно-правові акти ЄС, але у деяких сферах докорінно помінялися регуляторні норми.

"Ми чітко зафіксували наше головне завдання на 2020 рік - пройти всю підготовчу роботу, щоб вийти на етап формальних переговорів (щодо вдосконалення Угоди). Ми зафіксували також конкретний план дій - що саме має зробити українська сторона, що ми починаємо у цьому році, і що маємо зробити на кінець наступного", - зауважив урядовець.

Раніше Качка заявив, що Україна і ЄС під час переговорів e форматі Комітету асоціації у торговельному складі розпочали діалог про взаємне визнання авторизованих економічних операторів, або про підготовку так званого "митного безвізу".