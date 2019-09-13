Кабмін проведе аудит фінансування регіонів

Кабінет міністрів України до 27 вересня проведе аудит фонду соціально-економічного розвитку, перерахування коштів якого було призупинено. Про це заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято рішення провести аудит фонду соціально-економічного розвитку, фінансування якого призупинено.

"Це фінансування шкіл, садочків. Тобто це те, чого чекали громади. Після проведеного аудиту пані (міністр фінансів, - ред.) Маркарова і профільні міністри подадуть звіт, і кошти будуть надходити в плановому порядку ", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що уряд тоді ще Володимира Гройсмана зобов'язав Міністерство фінансів та Міністерство регіонального розвитку прискорити фінансування програм і проектів розвитку регіонів. Фінансування, в першу чергу, має поновитися в малих містах, виплати яким йдуть за рахунок фонду регіонального розвитку.

Раніше також стало відомо, що Фонд енергоефективності розпочав свій перший проект.