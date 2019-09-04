Фонд енергоефективності розпочав свій перший проект

Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Програма передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності

Фонд енергоефективності розпочав програму комплексної модернізації багатоповерхівок "Енергодім". Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначили в прес-службі, з 3 вересня 2019 року ОСББ можуть подавати заявки для участі в програмі "Енергодім" через усі відділення банків-партнерів, першим з яких став державний АБ "Украгазбанк".

Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний".

Як повідомляло РБК-Україна, члени наглядової ради Фонду енергоефективності на першому засіданні 17 грудня 2018 року обрали головою ради Анджея Райкевіча, який має великий досвід роботи у сфері енергоефективності у Польщі й інших європейських країнах.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Європейський союз, разом з Німеччиною та IFC підписали угоду про співфінансування Фонду енергоефективності, створення Мультидонорського фонду. У червні Україна отримала перший виділений транш у розмірі 50 млн євро. Кошти направляються на технічну допомогу Фонду і безпосередньо на фінансування проектів. У липні Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

У грудні 2018 року Європейський Союз надав другий транш фінансової допомоги у розмірі 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності.