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Кабмін доручив прискорити фінансування регіонів

Новини » Фінанси    16.08.2019 - 13:51
Кабмін доручив прискорити фінансування регіонів
Фото: засідання Кабінету міністрів (РБК-Україна)

Фінансування повинно торкнутися маленьких міст та громад

Український уряд зобов'язав Міністерство фінансів та Міністерство регіонального розвитку прискорити фінансування програм і проектів розвитку регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Повідомляється, що фінансування в першу чергу повинно торкнутися малих міст і громад, що здійснюється, в тому числі, коштом фонду регіонального розвитку. Зміни повинні набрати чинності з серпня поточного року.

"Графік фінансування має забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проектів", - стверджують у Кабміні.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Кабмін затримує містам виплату 7,6 млрд гривень з фонду регіонального розвитку та 2,5 млрд гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. Повідомлялося, що призупинення виділення грошей сталося нібито через ініціативу голови Офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, в липні Кабмін направив три мільярди гривень на підтримку малих міст. Кошти планувалося спрямувати на вирішення головних проблем в районних центрах і містах районного значення.

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