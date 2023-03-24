В таможенной службе и не только. Кабмин принял новые кадровые решения

Кабинет министров сегодня, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, их провели в Государственной таможенной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.

Как отмечают в ведомстве, на заседании правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей главы Фонда государственного имущества Украины.

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