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Кабмин предложил Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа: как именно

Киев, Понедельник 23 декабря 2024 18:37
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Кабмин предложил Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа: как именно Иллюстративное фото: в Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект Кабмин внес в Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин внес в Раду законопроект № 12354, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушение требований особенного правового режима - военного положения.

Мельничук уточнил, что документ предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новой статьей 210-2. Таким образом, за нарушение требований военного положения могут ввести административную ответственность. Речь об админответственности за:

  • нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;
  • нарушение гражданами комендантского часа.

Также в КУоАП хотят внести изменения, которые предоставят право полицейским производить административное задержание в отношении нарушителей.

Стоит заметить, что текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

Усиление ответственности за нарушение комендантского часа

Напомним, источники РБК-Украина сообщали о планах Кабмина усилить ответственность за нарушение комендантского часа еще 20 декабря.

В частности, правительство хотело предложить установить за нарушение комендантского часа штраф в размере 850-1700 гривен.

При этом за нарушение правил эвакуации штраф хотели установить на уровне 510-850 гривен.

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