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Бесплатное обучение по ваучерам: Кабмин предлагает расширить программу

Киев, Вторник 15 октября 2024 15:52
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Бесплатное обучение по ваучерам: Кабмин предлагает расширить программу Фото: Кабмин предлагает расширить программу бесплатного обучения (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине хотят расширить программу бесплатного обучения по ваучерам. В частности, предлагается оказывать безработным помощь в период профессиональной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительство одобрило законопроект о повышении конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения.

Законопроект предлагает предоставить право переселенцам трудоспособного возраста и лицам с инвалидностью получить ваучер на обучение без учета требования об отсутствии подходящей работы.

Также Кабмин предлагает предоставлять ваучеры на бесплатное обучение участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны вне зависимости от дня увольнения.

Кроме того предлагается предоставлять ваучеры лицам старше 35 лет, а безработным, которые проходят профессиональное обучение по направлению центра занятости, помощь в период профессиональной подготовки.

Предполагается расширить перечень видов социальных услуг, дополнив его услугой "оценку и признание результатов обучения (в частности, полученных путем неформального или информационного образования), присвоение/подтверждение соответствующих профессиональных и частичных профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных".

Бесплатное обучение по ваучерам

Напомним, ваучер - это документ, предоставляющий возможность бесплатно получить образование по определенному перечню профессий и специальностей. В Украине такие ваучеры предоставляют людям старше 45 лет, ветеранам, участникам боевых действий, освобожденным из плена, переселенцам или украинцам, которые были ранены в результате войны.

Ваучеры предоставляют возможность учиться бесплатно не в вузах, а в заведениях профессионального образования.

Недавно правительство расширило список профессий и специальностей для бесплатного обучения по ваучерам.

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