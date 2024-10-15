Бесплатное обучение по ваучерам: Кабмин предлагает расширить программу

В Украине хотят расширить программу бесплатного обучения по ваучерам. В частности, предлагается оказывать безработным помощь в период профессиональной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительство одобрило законопроект о повышении конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения.

Законопроект предлагает предоставить право переселенцам трудоспособного возраста и лицам с инвалидностью получить ваучер на обучение без учета требования об отсутствии подходящей работы.

Также Кабмин предлагает предоставлять ваучеры на бесплатное обучение участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны вне зависимости от дня увольнения.

Кроме того предлагается предоставлять ваучеры лицам старше 35 лет, а безработным, которые проходят профессиональное обучение по направлению центра занятости, помощь в период профессиональной подготовки.

Предполагается расширить перечень видов социальных услуг, дополнив его услугой "оценку и признание результатов обучения (в частности, полученных путем неформального или информационного образования), присвоение/подтверждение соответствующих профессиональных и частичных профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных".