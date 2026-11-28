Кабинет Министров Украины предоставил бизнесу дополнительное время для адаптации к новым правилам бронирования, утвержденным в октябре постановлением №1328.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Решение касается предприятий, срок действия критического статуса которых истек после введения октябрьских изменений или истекает до 20 декабря 2026 включительно.

При этом до указанной даты продлевается и действие отсрочок их работников, оформленных через портал "Дия". В то же время, новые условия не распространяются на компании, чей статус был отменен или он подлежит аннулированию.

В Минобороны отмечают, что бронирование не будут продлеваться автоматически - работодатели должны самостоятельно передать документы через "Дию". Необходимый для этого технический функционал Минцифры должен обеспечить в течение пяти дней.

Кроме того, к 20 декабря компании должны привести количество забронированных сотрудников к установленному порогу в 95%.

В этот переходный период правительство отменило обязательный 10-дневный срок для корректировки списков и ответственность за его нарушение.

Также для предприятий оборонно-промышленного комплекса в решениях Минобороны больше не будут указывать конкретное количество подлежащих бронированию людей - теперь они смогут бронировать до 95% военнообязанных без фиксированного числового лимита.

Отдельно правительство усилило контроль за соблюдением критериев критичности.

Теперь Координационный центр сможет пересматривать статус предприятий на основании документально подтвержденных обращений от Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности относительно систематического уклонения от уплаты НДС или налога на доходы физических лиц.