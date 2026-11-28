Кабінет Міністрів України надав бізнесу додатковий час для адаптації до нових правил бронювання, затверджених у жовтні постановою №1328.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Рішення стосується підприємств, термін дії критичного статусу яких сплив після запровадження жовтневих змін або закінчується до 20 грудня 2026 року включно.

Разом із цим до вказаної дати подовжується й дія відстрочок їхніх працівників, оформлених через портал "Дія". Водночас нові умови не поширюються на компанії, чий статус було скасовано або він підлягає анулюванню.

У Міноборони наголошують, що бронювання не подовжуватимуться автоматично - роботодавці повинні самостійно переподати документи через "Дію". Необхідний для цього технічний функціонал Мінцифри має забезпечити протягом п'яти днів.

Крім того, до 20 грудня компанії повинні привести кількість заброньованих співробітників до встановленого порогу у 95%.

На цей перехідний період уряд скасував обов'язковий 10-денний термін для коригування списків та відповідальність за його порушення.

Також для підприємств оборонно-промислового комплексу в рішеннях Міноборони більше не вказуватимуть конкретну кількість людей, які підлягають бронюванню - тепер вони зможуть бронювати до 95% військовозобов'язаних без фіксованого числового ліміту.

Окремо уряд посилив контроль за дотриманням критеріїв критичності.

Відтепер Координаційний центр зможе переглядати статус підприємств на підставі документально підтверджених звернень від Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо систематичного ухилення від сплати ПДВ або податку на доходи фізичних осіб.