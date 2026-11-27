Корецкий сделал заявление об изменениях в системе бронирования
В правительстве считают, что регулярные изменения в системе бронирования оправданы во время войны, поэтому в нее время от времени вносятся изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Сергея Корецкого во время вопросов к правительству.
"Система бронирования нуждается в усовершенствовании. Поэтому то, что правительство периодически вносит те или иные изменения, я считаю вполне оправданным в условиях войны", - заявил Корецкий.
По его словам, каждый день меняется положение дел: и с войной, и с мобилизацией.
Когда обнародуют социальный договор
Премьер подтвердил, что социальный договор будет обнародован в начале декабря. По его словам, над документом работают.
Корецкий пригласил присоединиться к этому процессу всех желающих, кто может дать дельный совет.
"Ведь критиковать, конечно, легче. Найти правильное, единственное и справедливое решение по обеспечению армии, ротации наших воинов и минимальному влиянию этого процесса на экономику достаточно сложно", - сказал он.
Владельцы анонимных Telegram-каналов в резерве СБУ: ответивший премьер
В ходе часа вопросов народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что накануне временная следственная комиссия (ВСК) выяснила: по меньшей мере три владельца анонимных Telegram-каналов с 2024 года забронированы в резерве СБУ.
Корецкий сказал, что этот вопрос будет рассмотрен. По его словам, есть координационный центр, в который входят правоохранительные органы, министерства и центральные органы исполнительной власти.
"Я не знаком с результатами ВСК. Прошу их предоставить. Но, безусловно, если кто-то, независимо от конкретного примера, уклоняется от мобилизации, имея некорректное бронирование, координационный центр должен на это реагировать. Именно для этого он и создан", - подчеркнул премьер.
Напомним, министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что государство должно вернуть ветеранам по крайней мере тот уровень жизни, который они имели в службу.
Он ожидает более трех миллионов ветеранов, а вместе с семьями это может быть девять миллионов человек.
Также мы писали о том, какие налоги удерживают с зарплаты военных: с денежного довольствия берут 18% налога на доходы физических лиц, но эти суммы компенсируют.
Военный сбор составляет 1,5%, однако его не принимают во время непосредственного участия в мероприятиях по обороне.