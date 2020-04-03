Кабмін продовжить карантин для людей похилого віку, школярів і студентів

Уряд України продовжить карантинні заходи для літніх людей, школярів і студентів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такі заходи необхідні для боротьби з коронавірусом.

"Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабінеті міністрів України допускають ослаблення карантину через пандемії коронавіруса в кінці квітня. Ослаблення відбудеться при зниженні захворюваності.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів закликає українців утриматися від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв'язку з посиленням карантину в Україні. Разом з тим, уряд прийняв постанову, якою забороняється пересування по вулицях більше 2 людям, крім випадку супроводу дітей.

Зазначимо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.