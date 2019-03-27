Уряд ухвалив постанову, яка підвищить позиції України в рейтингу Doing Business

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

В уряді обіцяють перереєстрацію ТОВ за три хвилини

Кабінет міністрів України ухвалив постануву, яка полегшує умови ведення бізнесу та підвищить позицій України в рейтингу Doing Business. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, постанова спрощує процес приведення статутів існуючих ТОВ відповідно до закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

"Завдяки цьому реєстрація ТОВ складатиме ти хвилини, а засновники зможуть онлайн обирати той тип статуту, що їм підходить", - заявили у МЕРТ.

Крім того, постанова запроваджує єдиний і прозорий порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, оскільки до цього часу в законодавчому полі України була відсутня чітко визначена процедура надання адрес готовим об’єктам будівництва.

Постанова також дозволяє банкам отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання кредитів, запускає новий електронний сервіс для реєстрації готовності об’єкта будівництва до експлуатації, вдосконалює екологічний контроль, спрощує імпорт автозапчастин.

Нагадаємо, Україна піднялася в Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business - 2019) Світового банку на п'ять пунктів до 71 місця.

Відзначимо, що в 2018 році Україна посіла 83-е місце з 140 в щорічному Рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF), піднявшись у порівнянні з 2017 роком на шість пунктів.