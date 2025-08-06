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Победитель конкурса на должность главы БЭБ Цивинский прошел полиграф

Киев, Среда 06 августа 2025 10:12
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Победитель конкурса на должность главы БЭБ Цивинский прошел полиграф Фото: Александр Цивинский (скриншот видео)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прошел полиграф. Правительство должно предоставить результаты.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Цивинский в комментарии РБК-Украина подтвердил, что прошел полиграф, и отметил, что результаты прохождения должен предоставить Кабмин.

Стоит добавить, что в Верховной Раде ожидают назначения Александра Цивинского уже сегодня, 6 августа.

Скандал с Цивинским

Напомним, комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности объявила победителем конкурса детектива НАБУ Александра Цивинского. Однако Кабинет министров не утвердил Цивинского на должность.

В правительстве выразили сомнения относительно его соответствия всем критериям, которые требуют от кандидата на эту должность. В частности, речь идет о "оценках безопасности" СБУ.

Как известно, конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ отказалась менять победителя.

На прошлой неделе премьер Юлия Свириденко сообщила, что Цивинский пройдет полиграф, что позволит "двигаться дальше".

Добавим, что Украина должна была назначить нового директора БЭБ до 31 июля 2025 года согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, который заключили Украина и МВФ.

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Бюро экономической безопасности
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