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Кубраков впервые отреагировал на решение по его увольнению: со мной не обсуждали

Киев, Четверг 09 мая 2024 10:39
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Кубраков впервые отреагировал на решение по его увольнению: со мной не обсуждали Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отреагировал на решение по его увольнению. Он заявил, что этот вопрос с ним не обсуждали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Facebook.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - написал министр.

Он отметил, что готов предоставить отчет работы министерства по всем направлениям. Министр напомнил, что с первых дней войны в обязанности министерства в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.

"О голосовании за данный проект постановления Верховной радой - за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством - путь в одном направлении. Каждый принимает решение согласно своим убеждениям и несет за это ответственность", - добавил Кубраков.

Увольнение Кубракова

Напомним, в Верховной раде появилось постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Транспортный комитет парламента поддержал постановление. Ожидается, что Рада проголосует за увольнение уже сегодня, 9 мая.

Ранее в парламенте заявили о намерении разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и выделить отдельное ведомство, которое будет заниматься вопросами развития регионов. Для этого нужно уволить Кубракова с должности главы объединенного министерства.

Больше о том, что известно об Александре Кубракове и его увольнении - читайте в нашем материале.

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МИУ Александр Кубраков
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