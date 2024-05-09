Кубраков впервые отреагировал на решение по его увольнению: со мной не обсуждали

Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отреагировал на решение по его увольнению. Он заявил, что этот вопрос с ним не обсуждали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Facebook.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - написал министр.

Он отметил, что готов предоставить отчет работы министерства по всем направлениям. Министр напомнил, что с первых дней войны в обязанности министерства в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.

"О голосовании за данный проект постановления Верховной радой - за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством - путь в одном направлении. Каждый принимает решение согласно своим убеждениям и несет за это ответственность", - добавил Кубраков.