Кабмин назначил еще двух заместителей Резникова

Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:
РБК-Украина сообщало, что Кабмин назначил Александра Павлюка первым заместителем Резникова.
Напомним, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.
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