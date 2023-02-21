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Кабмин назначил еще двух заместителей Резникова

Фото: Виталий Дейнега и Андрей Шевченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:

  • основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги - заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
  • бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко - заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

РБК-Украина сообщало, что Кабмин назначил Александра Павлюка первым заместителем Резникова.

Напомним, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

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Алексей РезниковМинистерство обороны РФ