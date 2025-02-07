Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: что о них известно

Как отмечает Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.

Евгений Мойсюк

По словам министра обороны, Мойсюк является одним из самых опытных офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

"Опыт Мойсюка охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке", - подчеркнул Умеров.

Валерий Чуркин

Глава Минобороны подчеркнул, что Валерий Чуркин - офицер, участник боевых действий, который присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он - лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В качестве заместителя министра обороны он будет заниматься оборонными инновациями и технологическим развитием украинской армии.

"Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. В новой должности ожидаем масштабирование этой работы", - рассказал Умеров.

Глава Минобороны объяснил, что решение о назначении новых заместителей - часть комплексного подхода к усилению ВСУ, модернизации управления и технологическому развитию армии.