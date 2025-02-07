Кабмін призначив двох заступників міністра оборони: що про них відомо

Як зазначає Умєров, нових заступників призначили за його поданням.

Євген Мойсюк

За словами міністра оборони, Мойсюк є одним з найдосвідченіших офіцерів української армії, а також бойовим командиром. Він відповідатиме за розвиток і генерацію Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів.

"Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку", - підкреслив Умеров.

Валерій Чуркін

Глава Міноборони наголосив, що Валерій Чуркін - офіцер, учасник бойових дій, який долучився до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Він - лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

На посаді заступника міністра оборони він займатиметься оборонними інноваціями та технологічним розвитком української армії.

"Його підрозділ уже сьогодні реалізує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи", - розповів Умеров.

Глава Міноборони пояснив, що рішення про призначення нових заступників - частина комплексного підходу до посилення ЗСУ, модернізації управління та технологічного розвитку армії.