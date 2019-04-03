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Кабмін прийняв ще одне рішення для запуску верифікації соцвиплат

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 15:51
Кабмін прийняв ще одне рішення для запуску верифікації соцвиплат
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Для верифікації соцвиплат підготували порядок обробки персональних даних

Кабінет міністрів України схвалив порядок обробки персональних даних для запуску верифікації субсидій, пенсій та інших соціальних виплат. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, минулого року Мінфін прийняв рішення про верифікацію виплат на підставі зібраних даних про дохід одержувача, його майно і т. д. Однак тоді верифікація не запрацювала через рішення Конституційного суду, який вирішив, що при тому механізмі не були захищені персональні дані. Тепер Кабмін схвалив підготовлений Мінфіном порядок допуску контролерів до обробки персональних даних та контролю таких операцій.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в січні Мінфін заявляв, що платформа для впровадження верифікації державних виплат готова на 95%.

Тоді ж Кабінет міністрів вніс у Раду закон про верифікації соцвиплат. Минулого році Мінфін подав 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки 6 млн одержувачів соціальної допомоги. Завдяки верифікації в 2017-2018 роках вдалося попередити розтрату не менше 14 млрд гривень.

 

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