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Кабмин принял еще одно решение для запуска верификации соцвыплат

Новости » Общество    03.04.2019 - 15:51
Кабмин принял еще одно решение для запуска верификации соцвыплат
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Для верификации соцвыплат подготовили порядок обработки персональных данных

Кабинет министров Украины одобрил порядок обработки персональных данных для запуска верификации субсидий, пенсий и других социальных выплат. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в прошлом году Минфин принял решение о верификации выплат на основании собранных данных о доходе получателя, его имуществе и т. д. Однако тогда верификация не заработала из-за решения Конституционного суда, который решил, что при том механизме не были защищены персональные данные. Теперь Кабмин одобрил подготовленный Минфином порядок допуска контролеров к обработке персональных данных и контроля таких операций.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в январе Минифин заявлял, что платформа для внедрения верификации государственных выплат готова на 95%.

Тогда же Кабинет министров внес в Раду закон о верификации соцвыплат. В прошлом году Минфин подал 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи. Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить растрату не менее 14 млрд гривен.

 

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