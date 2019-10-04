Кабмін презентує Програму дій уряду

Кабінет міністрів України в п'ятницю, 4 жовтня, презентує у Верховній раді Програму дій уряду. Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Програму презентує глава уряду Олексій Гончарук. ВР повинна схвалити документ.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков анонсував, що парламент розгляне Програму дій Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що програма Кабінету міністрів України розроблена з урахуванням реінтеграції Донбасу. Він зазначив, що в програмі немає окремого блоку про реінтеграцію Донбасу, проте в кожній політиці це передбачено окремо.

Відзначимо, в програмі дій уряду закладене залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років. Також Кабмін планує відновити інфраструктуру в державі.

Так, у понеділок на сайті Ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатшими і щасливішими.