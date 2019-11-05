Кабмін презентує проект бюджету-2020

Кабінет міністрів України представляє підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020. РБК-Україна стежить за презентацією основних показників на наступний рік.

Презентація бюджету-2020 розпочалася з виступу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який заявив, що витрати на обслуговування уряду і центральних органів виконавчої влади будуть скорочені на 10%.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік в першому читанні. Примітно, що в бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі.

Раніше також стало відомо, що бюджет-2020 отримав більше 2,5 тис. поправок до другого читання. Відзначимо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що бюджет буде прийнято відповідно до графіка, а міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що проект держбюджету-2020 подадуть на друге читання не пізніше 3 листопада.