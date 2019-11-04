Кабмін завтра представить госбюждет-2020

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Презентація держбюджету-2020 почнеться об 11:00

Кабінет міністрів України завтра, 5 листопада, представить проект держбюджету-2020, підготовлений до другого читання у Верховній Раді. Про це у Facebook повідомив прем'єр міністр Олексій Гончарук.

Гончарук зазначив, що вчора уряд затвердив проект бюджету-2020 до другого читання. Він також підкреслив, що бюджет на наступний рік буде зосереджений, в тому числі, на медицині.

"Завтра об 11.00 ми всім складом уряду представляємо головний фінансовий документ країни наступного року для всіх українців", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України провела засідання щодо розподілу видатків на безпеку та оборону в бюджеті-2020.

Раніше також стало відомо, що бюджет-2020 отримав більше 2,5 тисяч поправок до другого читання. Крім того, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що бюджет буде прийнятий у відповідності з графіком, а міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що Кабінет міністрів подасть проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада.