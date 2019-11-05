Кабмин представляет проект бюджета-2020

Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020. РБК-Украина следит за презентацией основных показателей на следующий год.

Презентация бюджета-2020 началась с выступления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что расходы на обслуживание правительства и центральных органов исполнительной власти будут сокращены на 10%.

Напомним, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Примечательно, что в бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли.

Ранее также стало известно, что бюджет-2020 получил более 2,5 тыс. поправок ко второму чтению. Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджет будет принят в соответствии с графиком, а министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что проект госбюджета-2020 подадут на второе чтение не позднее 3 ноября.