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Бюджет-2020 отримав більше 2,5 тисяч правок до другого читання

Новини » Політика    28.10.2019 - 12:46
Бюджет-2020 отримав більше 2,5 тисяч правок до другого читання
Фото: Ірина Верещук (УНІАН)

З них 700 вже враховано

До проекту державного бюджету до другого читання вже подано більше 2,5 тисяч поправок. Про це заявила представник уряду у парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Кабмін планує подати проект до 3 листопада.

"Кабмін працює... Щодо внесення проекту про держбюджет, який планує подати до 3 листопада. Вже подано понад 2,5 тисяч правок, 700 з яких вже враховано", - повідомила Верещук.

За словами Верещук, проект держбюджету-2020 має бути подано вчасно.

"А саме до 3 листопада. А також буде (вчасно, - ред.) розглянуто депутатами в залі для голосування", - додала вона.

Як писало РБК-Україна, проект державного бюджету-2020 буде прийнятий у відповідності з графіком, запевнив голова Верховної ради Дмитро Разумков. Так, у ході засідання комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 був затверджений графік ухвалення проекту державного бюджету на 2020 рік.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів подасть у Верховну раду проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада. Як зазначила урядовець, міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

Нардепи прийняли законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. Так, депутати підтримали проект постанови №2000-П "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

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