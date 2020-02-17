Кабмін пропонує Раді змінити Кодекс адміністративного судочинства

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді схвалити законопроект №3071 "Про внесення змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у понеділок, 17 лютого. Наразі його текст відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, у цій статті кодексу йдеться про розподіл судових витрат

"При задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа", - вказано у документі.

При цьому в адміністративних справах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі ЗУ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", якщо судове рішення ухвалено на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, усі судові витрати, що підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів держбюджету.

Нагадаємо, комітет ВР з питань антикорупційної політики на своєму засіданні розгляне урядовий законопроект №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму".

Як писало РБК-Україна, у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів України №3038 "Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України".