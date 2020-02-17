ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розглянуть зміни до Бюджетного кодексу для росту прожиткового мінімуму

Новини » Політика     17.02.2020 - 11:11
У Раді розглянуть зміни до Бюджетного кодексу для росту прожиткового мінімуму
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект на своєму засіданні розгляне антикорупційний комітет

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики на своєму засідання розгляне урядовий законопроект №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться 19 лютого о 14:30.

"Проект закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму (р.№2721, КМУ)", - сказано у документі.

Крім того, члени комітету розглянуть два альтернативних проекти до закону уряду про новий трудовий кодекс.

"Проект Трудового кодексу України (р.№2410, н.д. Н.Королевська та ін.)... Проект Кодексу України про працю (р.№2410-1, н.д. Ю.Тимошенко та ін.)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до Бюджетного кодексу для створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, за словами глави Кабміну Олексія Гончарука, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить в подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №2720, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму.

Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу У "Слузі народу" оцінили ймовірність дострокового розпуску Ради
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радапрожиточный минимум
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся