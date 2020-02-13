У Раді з'явився текст проекту Кабміну про зміни до Митного кодексу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується розширити можливості доступу АРМА до джерел інформації

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів України №3038 "Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у ВР 7 лютого, спочатку його текст був відсутній. Останній етап проходження законопроекту - опрацьовується у комітеті.

Зазначимо, стаття 452 стосується використання інформації, що надається органам доходів і зборів. Так, нинішньою редакцією кодексу передбачається, що інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів надається центральним органам виконавчої влади за їх вмотивованим запитом (одноразово) або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно).

У пояснювальній записці наголошується, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є держоргани або органи місцевого самоврядування.

Таким чином, запропоновані зміни покликані розширити можливості доступу АРМА до джерел інформації та обробки даних сучасними ІТ інструментами, автоматизувати ці процеси та мінімізувати участь людини на етапі первинного збирання та обробки даних.

"Законопроектом запропоновано визначити, що АРМА інформацію щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності отримує шляхом доступу до відповідних автоматизованих інформаційних систем на підставі міжвідомчої угоди про обмін такою інформацією", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект №3038 "Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України".

Як писало РБК-Україна, у листопаді закон № 202-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України" був опублікований у виданні "Голос України".

Додамо також, Кабмін пропонує Верховній раді внести зміни до Митного та Податкового кодексів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".