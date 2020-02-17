Кабмин предлагает Раде изменить Кодекс административного судопроизводства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде одобрить законопроект №3071 "О внесении изменений в статью 139 Кодекса административного судопроизводства Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в понедельник, 17 февраля. Сейчас его текст отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта - передано на рассмотрение руководству.

Отметим, в этой статье кодекса говорится о распределении судебных расходов

"При удовлетворении иска стороны, не является субъектом властных полномочий, все судебные расходы, которые подлежат возмещению или оплате в соответствии с положениями настоящего Кодекса, взимаются за счет бюджетных ассигнований субъекта властных полномочий, выступал ответчиком по делу, или если ответчиком по делу выступала его должностное или служебное лицо ", - указано в документе.

При этом по административным делам относительно обжалования решений Национальной комиссии по реабилитации в правоотношениях, возникших на основании ЗУ "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", если судебное решение принято в пользу стороны, не является субъектом властных полномочий, все судебные расходы, подлежащие возмещению или оплате в соответствии с положениями настоящего Кодекса, осуществляются за счет средств госбюджета.

Напомним, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на своем заседании рассмотрит правительственный законопроект №2721 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума".

Как писало РБК-Украина, в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров Украины №3038 "О внесении изменения в статью 452 Таможенного кодекса Украины".