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У Раді з'явився текст закону про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ

Новини » Політика     10.02.2020 - 11:29
У Раді з'явився текст закону про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект опрацьовується у комітеті

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у понеділок, 3 лютого. Спочатку текст був відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

"Затвердити переліки об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно з такими додатками: перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути менше 50 відсотків + 1 акція і не підлягає приватизації, згідно з додатком 1; перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних і казенних підприємств, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 2; перелік об'єктів культури і спорту, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 3", - сказано в тексті законопроекту.

РБК-Україна раніше писало, що Кабінет міністрів України відмовився від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому". Така норма прописана в цьому ж проекті закону.

Підкреслимо, в список заборонених до приватизації ДП входять 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50% + 1 акція. Також приватизації не підлягатимуть 135 об'єктів, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав складають 100%.

У супровідних документах вказується, що до переліку увійдуть "Нафтогаз", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Енергоатом" та інші.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін планує віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Зокрема, уряд оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності.

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