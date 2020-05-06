Кабмін пропонує Раді змінити Податковий кодекс щодо питань держборгу

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3436 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань державного боргу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проект закону був зареєстрований сьогодні, 6 травня. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, заступник голови Ради НБУ Василь Фурман заявив, що фінансові потреби України становлять близько 644 мільярдів гривень. Він підкреслив, що державний борг України може обслуговуватися без будь-якої реструктуризації.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогодні немає умов для проведення реструктуризації держборгу України.

У квітні Міністерство фінансів оновило графік помісячних платежів по державному боргу у 2020 році за чинними угодами. Згідно з графіком, всього в 2020 році Україна повинна виплатити по 449,75 млрд грн. При цьому в січні-березні вже виплачено 93,47 млрд грн.