"Укрпошта" з 1 січня 2019 року не доставлятиме пенсії, - Смілянський

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Смілянський додав, що на такий крок "Укрпошта" піде, якщо не буде прийнято новий тариф на доставку пенсій

"Укрпошта" з 1 січня 2019 року не доставлятиме пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського "Урядовому кур'єру".

За словами Смілянського, наразі через "Укрпошту" отримують пенсії 45% українських пенсіонерів. Він зазначив, що "Укрпошта" доставляє пенсії тим, хто за станом здоров’я не може прийти у поштове чи банківське відділення, або живе в сільській місцевості, де немає нічого, крім пошти. Разом з тим, Смілянський зазначив, що працювати в селах економічно не вигідно.

Смілянський також додав, що кожне з відділень "Укрпошти" щомісяця зазнає збитків майже у 3 тис. гривень, зокрема, через те, що доставка пенсій проводиться за тарифами, які є нижчими від собівартості.

"Ми надаємо послугу за тарифами 14-річної давності. Актуалізацію пенсійного тарифу не закладено й у проект держбюджету на 2019 рік. Пенсійний фонд не зробив цього навіть після зустрічі з президентом Петром Порошенком, де було наголошено на необхідності збереження унікальної мережі "Укрпошти". Тож більше звернень не буде", - заявив Смілянський.

Він додав, що наразі підготовлено антикризовий план, який планується запровадити з 1 листопада, у тому разі, якщо тариф не буде прийнято.

"Укрпошта" змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятимемо пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного й виробничого персоналу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Смілянського, понад 4,5 млн осіб з січня 2019 року зможуть не отримати свою пенсію, оскільки Пенсійний фонд відмовляється оплатити хоча б собівартість її доставки.

Додамо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що "Укрпошта" має працювати у звичному режимі, поки не буде знайдено компромісу у питанні виплати пенсій, через намір "Укрпошти" припинити її видачу.