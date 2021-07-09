Кабмін може отримати право погоджувати зміну цільового призначення лісів

Кабінету міністрів можуть надати право погоджувати зміну цільового призначення лісів. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №5650.

У комітеті зазначили, що документ має вирішити два блоки проблем у сфері охорони довкілля: збереження лісів та їх площі; усунення ризиків для біорізноманіття природних екосистем, які виникли внаслідок земельної децентралізації.

Закон визначає механізм збереження самосійних лісів, забороняє розорювання пасовищ і сіножатей до 2025 року.

Передбачена інвентаризація відмінних від ріллі ділянок, переданих з державної у комунальну власність.

Кабміну надається право погоджувати зміну цільового призначення лісів на землях усіх категорій та право надавати в постійне користування ліси держформи власності для ведення лісового господарства.

Спрощується процедура переведення земель приватної власності в землі лісогосподарського призначення.

У документі прописаний механізм викупу державою земділянок для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії і прийняти його за основу із доповненнями, затвердженими комітетом", - вказано у повідомленні.