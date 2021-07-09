ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін може отримати право погоджувати зміну цільового призначення лісів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 липня 2021 09:32
Кабмін може отримати право погоджувати зміну цільового призначення лісів Фото: Кабміну хочуть дозволити погоджувати зміну цільового призначення лісів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінету міністрів можуть надати право погоджувати зміну цільового призначення лісів. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №5650.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

У комітеті зазначили, що документ має вирішити два блоки проблем у сфері охорони довкілля: збереження лісів та їх площі; усунення ризиків для біорізноманіття природних екосистем, які виникли внаслідок земельної децентралізації.

Закон визначає механізм збереження самосійних лісів, забороняє розорювання пасовищ і сіножатей до 2025 року.

Передбачена інвентаризація відмінних від ріллі ділянок, переданих з державної у комунальну власність.

Кабміну надається право погоджувати зміну цільового призначення лісів на землях усіх категорій та право надавати в постійне користування ліси держформи власності для ведення лісового господарства.

Спрощується процедура переведення земель приватної власності в землі лісогосподарського призначення.

У документі прописаний механізм викупу державою земділянок для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії і прийняти його за основу із доповненнями, затвердженими комітетом", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України лес Верховна рада
NEWS
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі