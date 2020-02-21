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У Кабміні очікують недовиконання державного бюджету

Новини » Політика     21.02.2020 - 11:20
У Кабміні очікують недовиконання державного бюджету
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Недовиконання очікують по надходженнях з митниці

У Кабінеті міністрів України очікують недовиконання державного бюджету по надходженнях з митниці. Про це заявив глава Кабміну Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, недовиконання перш за все пов'язане з курсовою різницею.

"З приводу виконання і невиконання (держбюджету, - ред.) за лютий. Фінальних цифр, очевидно, ще немає. Адже лютий не завершився. Але ми очікуємо, що податкова виконає план, який був поставлений у бюджеті. По митниці очікуємо недовиконання. Перш за все, через курсову різницю. Тому що імпорт в гривні значно дешевший. Тобто, обсяги надходжень від імпортних товарів є значно меншими. І через те що вартість енергоресурсів, які як правило розмитнювались, є також меншими", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів планують навесні відкоригувати показники державного бюджету на 2020 рік. За словами глави Кабміну, перегляд пов'язаний з курсом гривні і зміною ціни на енергоресурси.

Як писало РБК-Україна, Гончарук заявив, що через два тижні представить новий макропрогноз. Глава уряду заявив, що Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства вже працює над цим питанням.

Додамо також, в Мінекономіки очікують зміцнення курсу в 2020 році. Це, за словами міністра, буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

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