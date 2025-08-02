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Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА

Фото: бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Эдуард Ткач

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской РГА.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

Она проинформировала, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства.

"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала Свириденко.

Что предшествовало

Отметим, что решение было принято на фоне расследования НАБУ и САП, где фигурируют высокопоставленные чиновники, подозреваемые в коррупции.

В частности, НАБУ и САП сегодня проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - пояснили в прокуратуре.

Также в САП уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат, руководители районной и городской военных гражданских администраций, и военнослужащие Нацгвардии.

Впоследствии стало известно, что речь шла о нардепе Алексее Кузнецове, которого теперь планируют исключить из партии "Слуга народа".

Кроме того, к делу причастен бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Позже Свириденко сообщила, что правительство соберется на срочное заседание, чтобы согласовать увольнение Гайдая.

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