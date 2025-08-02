Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА

Що передувало

Зазначимо, що рішення було ухвалено на тлі розслідування НАБУ і САП, де фігурують високопосадовці, підозрювані в корупції.

Зокрема, НАБУ і САП сьогодні поінформували, що викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - пояснили у прокуратурі.

Також у САП уточнили, що на хабарі було викрито чинного народного депутата, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, і військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом стало відомо, що мова йшла про нардепа Олексія Кузнєцова, якого теперь планують виключити з партії "Слуга народу".

Крім того, до справи причетний колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Пізніше Свириденко повідомила, що уряд збереться на термінове засідання, щоб погодити звільнення Гайдая.