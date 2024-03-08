Кабмин согласовал увольнение двух глав РГА во Львовской и Сумской областях

По его словам, было согласовано увольнение:

Кристины Замулы с должности главы Львовской районной государственной администрации Львовской области;

Леонида Клизуба с должности главы Ахтырской районной государственной администрации Сумской области.

Что известно о Замуле

Стоит заметить, что Кристина Замула занимала различные должности в Государственной налоговой инспекции с 2005 по 2010 год.

Затем она несколько лет работала в государственном фонде содействия молодежному домостроению Львовской области и была частной предпринимательницей.

С 2019 по 2021 год была назначена руководительницей Каменка-Бугской районной государственной администрации.

В 2021 году стала главой Львовской райгосадминистрации.

Что известно о Клизубе

Клизуб занимал должности государственного налогового инспектора в Великописаревском и Ахтырском районах.

С 2012 по 2020 год был Великописаревским поселковым главой.

При этом в 2021 году Клизуба назначили главой Ахтырской райгосадминистрации.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая, который ранее возглавлял Луганскую областную военную администрацию, главой Мукачевской районной государственной администрации.