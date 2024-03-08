Кабмін погодив звільнення двох голів РДА у Львівській та Сумській областях

За його словами, було погоджено звільнення:

Христини Замули з посади голови Львівської районної державної адміністрації Львівської області;

Леоніда Клизуба з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області.

Що відомо про Замулу

Варто зауважити, що Христина Замула обіймала різні посади у Державній податковій інспекції з 2005 до 2010 року.

Потім вона кілька років працювала у державному фонді сприяння молодіжному домобудуванню Львівської області та була приватною підприємницею.

З 2019 по 2021 рік була призначена керівницею Кам'янко-Бузької районної державної адміністрації.

2021 року стала головою Львівської райдержадміністрації.

Що відомо про Клизуба

Клизуб обіймав посади державного податкового інспектора у Великописарівському та Охтирському районах.

З 2012 по 2020 рік був Великописарівським селищним головою.

При цьому 2021 року Клизуба призначили головою Охтирської райдержадміністрації.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.