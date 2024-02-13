Кабмин согласовал Гайдая на главу Мукачевской РГА, - источники

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Стоит заметить, что Мукачевскую райгосадминистрацию пока возглавляет Эдгар Токар.

Обновлено 17:04

Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что Кабмин согласовал назначение Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.

При этом правительство согласовало увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской РГА.

Что известно о Гайдае

Стоит заметить, что Сергей Гайдай уже с 2008 года находился на различных государственных должностях.

В частности, с 2008 по 2010 год он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова.

С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 2015 года стал депутатом Мукачевского райсовета. С 8 сентября 2015 года и до 28 ноября 2018 года возглавлял Мукачевскую РГА.

С 28 октября 2019 года по 15 марта 2023 года он возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Слухи о новой должности для Гайдая

Уже 16 марта, сразу после увольнения с должности главы Луганской ОВА, Гайдай заявил о том, что его могут назначить послом Украины в Казахстане.

После этого СМИ распространили слухи о том, что Казахстан якобы отказал Украине в планах назначить Гайдая посолом. Сам бывший глава Луганской ОВА позже опровергал информацию журналистов.