Кабмин согласовал назначение нового главы Донецкой ОВА

Кабинет министров Украины сегодня, 12 декабря, согласовал назначение Вадима Филашкина на должность главы Донецкой областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
"Согласовано назначение Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - написал Мельничук.
Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.
Филашкин имеет юридическое образование - в 2008 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел.
Он - кандидат юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
С 1995 по 2001 год проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. С 2001 по 2007 год служил по контракту.
В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 возглавлял различные отделы в структуре управления по борьбе с организованною преступностью УМВД в Николаевской области.
В ноябре 2016 года был назначен заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.
Уже в 2019 году он стал заместителем главы Донецкой областной государственной администрации.
Напомним, ранее главой Донецкой ОВА был Павел Кириленко. Сейчас он занимает должность главы Антимонопольного комитета Украины.
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