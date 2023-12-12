Кабмин согласовал назначение нового главы Донецкой ОВА

"Согласовано назначение Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.

Что известно о Филашкине

Филашкин имеет юридическое образование - в 2008 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

Он - кандидат юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

С 1995 по 2001 год проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. С 2001 по 2007 год служил по контракту.

В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 возглавлял различные отделы в структуре управления по борьбе с организованною преступностью УМВД в Николаевской области.

В ноябре 2016 года был назначен заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Уже в 2019 году он стал заместителем главы Донецкой областной государственной администрации.

Напомним, ранее главой Донецкой ОВА был Павел Кириленко. Сейчас он занимает должность главы Антимонопольного комитета Украины.