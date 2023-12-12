Кабмін погодив призначення нового голови Донецької ОВА

Кабінет міністрів України сьогодні, 12 грудня, погодив призначення Вадима Філашкіна на посаду голови Донецької обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Погоджено призначення Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.
Варто зауважити, що голов обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.
Філашкін має юридичну освіту- у 2008 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
Він - кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
З 1995 по 2001 рік проходив строкову службу у Збройних Силах України. З 2001 до 2007 року служив за контрактом.
У 2007-2008 роках працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.
У листопаді 2016 року був призначений заступником начальника Головного управління національної поліції у Донецькій області.
Вже 2019 року він став заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше головою Донецької ОВА був Павло Кириленко. Наразі він обіймає посаду голови Антимонопольного комітету України.
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